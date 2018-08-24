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TBMM Başkanı Binali Yıldırım baba ocağından seslendi: Kıskançlıkları artıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı Erzincan'da yaptığı konuşmada, "Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Ülkemiz büyüdükçe ve geliştikçe de bazılarının kıskançlığı artıyor, husumeti artıyor. Ülkemize ve milletimize zarar vermek için çeşitli hilelere başvuruyorlar." dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:33
TBMM Başkanı Binali Yıldırım baba ocağından seslendi: Kıskançlıkları artıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kayı köyündeki Bilgi ve Kültür Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 6 yıl boyunca memleketin her köşesine hizmet edildiğini ileri sürdü.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elimizin değmediği, hizmetimizin ulaşmadığı yer kalmadı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün yol arkadaşlarımız olmak üzere güzel hizmetleri ve işleri memleketimize yapmaya gayret ettik. Elbette daha yapılacak çok işimiz var. Her zaman yapılacak yeni şeyler var. Mevlana'nın dediği gibi 'Dün dünde kaldı cancağazım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım.' Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Ülkemiz büyüdükçe ve geliştikçe de bazılarının kıskançlığı artıyor, husumeti artıyor. Ülkemize ve milletimize zarar vermek için çeşitli hilelere başvuruyorlar. Siz bunların ne olduğunu benim kadar biliyorsunuz. Bunlar bitmeyecek. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz."

Yıldırım, coğrafyanın kader olduğunu belirterek, "İbn-i Haldun'un dediği gibi 'Coğrafya kaderdir.' Bu topraklar bizim kaderimiz, bu toprakların bedeli çok yüksek. Onun için burada yaşamanın ve hayatta kalmanın büyük bedeli var. Tarih boyunca bu bedeli ödeyerek bugünlere geldik. Bundan sonra da inşallah sadece ülkemiz için değil bölgemiz ve İslam ümmeti için var gücümüzle çalışıp gayret edeceğiz ve gelecek nesillerin umudu olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:33
  1. Erzincan
  2. Binali Yıldırım
  3. TBMM Başkanı
  4. Baba ocağından seslendi

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  • burhanettinburhanettin1 sa önce
    Hangi konularda geliştik mesela?
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