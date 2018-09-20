TBMM Başkanı Binali Yıldırım Azerbaycan'da
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Meclis'in 100. yıl etkinliklerine katılmak için Azerbaycan'a geldi.20 Eylül 2018 Perşembe 22:04
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Milli Meclis'in 100. yıl etkinliklerine katılmak için Azerbaycan'a geldi.
Yıldırım'ı, Haydar Aliyev Havaalanı'nda Milli Meclis Başkan Yardımcısı Valeh Aleskerov, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı.
TBMM Başkanı Yıldırım, yarın Azerbaycan Mili Meclisi'nin 100. yılı etkinliklerine katılacak.
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