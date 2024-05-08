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Siyaset TBMM Araştırma Komisyonu İliç'te incelemelerde bulundu
Siyaset

TBMM Araştırma Komisyonu İliç'te incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-08 22:30:00 - 2024-05-08 22:32:16
TBMM Araştırma Komisyonu İliç'te incelemelerde bulundu

Erzincan'da maden kazasının meydana geldiği İliç'te, TBMM'de kurulan araştırma komisyonu incelemelerde bulundu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın da yer aldığı araştırma komisyonunda görevli 22 milletvekili, 5 akademisyen ve 16 meclis görevlisinden oluşan heyet İliç maden kazasını yerinde inceledi.

AK Parti Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman, “İliç maden kazasını incelemek için Erzincan’ımıza gelen araştırma komisyonumuz ile birlikte ilk olarak Valiliğimizi ziyaret ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu; beraberindeki bilim adamları ve teknik heyetin de hazır bulunduğu maden sahasında incelemelerde bulunarak, kazanın oluşu ile yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildik.

"Madencilik kuralları daha güvenli hale getirilecek"

Bir daha böyle trajik kazaların olmaması için ne gibi tedbirler alınması noktasında istişarelerde bulunduk. İliç maden kazası araştırma komisyonu arkadaşlarım ile acılı ailelerimize taziye ziyaretinde bulunduk. Komisyonumuzun titiz çalışmaları sonucunda benzer olaylar inşallah yaşanmayacak. Ortaya çıkan rapora göre madencilik kuralları daha güvenli elverişli hale getirilecek. Ülkemizin geleceği için, insanlarımızın sağlığı için, madencilerimiz için en doğrusunu yapmanın gayreti içindeyiz" dedi.


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