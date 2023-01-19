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Siyaset TBMM Anayasa Komisyonu toplandı! 'İnsan fıtratına yönelik tehditlerin önüne set kurulacak'
Siyaset

TBMM Anayasa Komisyonu toplandı! 'İnsan fıtratına yönelik tehditlerin önüne set kurulacak'

Başörtüsüne yönelik değişikle aile yapısının güçlendirilmesi tekliflerinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu, TBMM'de toplandı. Komisyona HDP katılmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 16:25:00 - 2023-01-19 16:52:59
TBMM Anayasa Komisyonu toplandı! 'İnsan fıtratına yönelik tehditlerin önüne set kurulacak'

 Yeniakit.com.tr 

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılış konuşmasını AK Partili Yusuf Beyazıt yaptı. Beyazıt, "Ülkemizin başı örtülü ve başı açık tüm kadınları her türlü temel hak ve hürriyetini kullanabiliyor, kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabiliyor. Bu konuda bir hukuki düzenleme yapılması gündeme geldiğinde ise çözümün ancak anayasal düzeyde hayata geçmesinin gerekliliği açık. Bu bakımdan konuya ilişkin olarak anayasal güvence getirilmesi maksadıyla isabetli şekilde gündemimizdeki Anayasa değişikliği teklifinin verildiği görülüyor." dedi.

Teklifin diğer maddesinin de ailenin korunmasına ilişkin olduğunu belirten Beyazıt, "Ailenin korunması ve güçlendirilmesi toplumumuzun ve devletimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli." dedi.

"Bu kapsamda teklifle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set çekilmiş olunacak." ifadesini kullanan Beyazıt, şöyle devam etti:

Kültürümüzün ve medeniyet anlayışımızın gereği evlilik birliği ancak bir kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir. İnsan tabiatına uygun bir birliktelikle iki ayrı cinsiyetin yani kadın ve erkeğin evlenmesi yoluyla kuracağı aile, Türk milleti olarak varlığımızın da teminatıdır. Teklifle getirilen değişiklikle de evlilik birliğinin ancak kadın ve erkeğin evlenmesi yoluyla kurulabileceği hususu, kanunlarımızla uyumlu şekilde ve açıkça düzenlenerek, aile birliğinin korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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