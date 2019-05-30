TBL'de ikinci finalist belli oluyor Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor ile Konyaspor yarın play-off yarı final beşinci ve son maçında karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off yarı final beşinci ve son maçında yarın OGM Ormanspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede takımlar daha önceki karşılaşmalarda ikişer galibiyet elde etti. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım finale yükselecek ve Sigortam.Net İTÜ Basket'in rakibi olacak. Play-off final serisini kazanan takım, normal sezonu lider bitiren Bursaspor'un ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci ekip olacak.

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