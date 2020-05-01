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Spor

TBF'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:57:45 -
TBF'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşamın her alanına alın terleriyle değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Ülkemize alın terleriyle değer katan, kalkınmamızın mimarı bütün işçi, emekçi ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.


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