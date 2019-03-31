TBB’den finansal okuryazarlık sitesi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), farklı meslek grupları ve bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak amacıyla hazırladığı internet sitesini kullanıma açtı.31 Mart 2019 Pazar 11:17
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), farklı meslek grupları ve bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak amacıyla hazırladığı internet sitesini kullanıma açtı. Sitedeki ‘Online Eğitim’ sekmesi altından ulaşılan eğitim modülünde bankaların kaynak sağlama ve kullanma yolları; risk yönetim modelleriyle ilgili bilgilendirici videolar yer alıyor. Sitede ayrıca finansal okuryazarlık kavramına dair temel bilgiler, Türkiye ve dünyadan karşılaştırmalı veriler bulunuyor.
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