TBB’de başörtüsü hazımsızlığı! 85 milyon ibretle izlemeli üniversitede ders diye okutulmalı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtülü divan üyesi Av. Figen Şaştım’ın konuşması sırasında salonu terk eden barolara tepki gösterdi. Karahasanoğlu, TBB'de yaşanan başörtüsü hazımsızlığının üniversitelerde ders diye okutulması gerektiğini söyledi.
Türkiye Barolar Birliği’nin Çanakkale’de düzenlenen 37’nci Olağan Genel Kurulu’nda 28 Şubat kafasının hâlâ aramızda olduğunu gösteren skandal görüntüler yaşandı. Başörtülü divan üyesi Avukat Figen Şaştım konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında bir kısım laikçi yobaz avukat salonu terk etti.
Akit TV canlı yayınında Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili programında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, TBB’deki skandal görüntüleri yorumladı.
"85 milyon TBB'deki olayı ibretle izlemeli"
Karahasanoğlu, olaya ironik bir bakışla yaklaşarak, 'Başörtülü bayan Avukat Figen Şaştım yanlış görmüş, yanlış konuşmuş. Kameraman da yanlış çekmiş’ ifadeleriyle salonu terk etmelerine farklı gerekçeler sunan barolara tepki gösterdi.
Karahasanoğlu, TBB’de yaşanan olayın iletişim ve hukuk fakültelerinde ders olarak öğretilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’deki 85 milyon insanın da bunu dikkatle, ibretle izlemesi lazım.” şeklinde konuştu.
Ne olmuştu?
Barolar Birliği’nin 37’nci olağan genel kuruluna başörtüsü hazımsızlığı damga vurdu. Genel kurul toplantısında başörtülü divan üyesi ve İstanbul 2 Nolu Barosu’nun temsilcisi olan Avukat Figen Şaştım, konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada, bir kısım avukat salonu terk etti.
Topluca salonu terk eden avukatlara kürsüden tepki gösteren divan üyesi Avukat Figen Şaştım, “Ben sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim. Sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.
Gündem
Kur'an kurslarını hedef alan Ankara ve İzmir barolarına tepki! 'Bu uygulama tüm Türkiye'ye yayılmalı'
Siyaset
Bu sefer de avukatları hedef seçti! Barolar nerdesiniz? Müslümanlara "Ortaçağ'dan gelen kafa" diyen baro başkanları neredesiniz?
Gündem
Barolar Birliği Bizans Birliği olmuş! Başörtülü avukat konuşurken birçok avukat salonu terk etti!