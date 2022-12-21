TBB’de başörtüsü hazımsızlığı! 85 milyon ibretle izlemeli üniversitede ders diye okutulmalı

Türkiye Barolar Birliği’nin Çanakkale’de düzenlenen 37’nci Olağan Genel Kurulu’nda 28 Şubat kafasının hâlâ aramızda olduğunu gösteren skandal görüntüler yaşandı. Başörtülü divan üyesi Avukat Figen Şaştım konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında bir kısım laikçi yobaz avukat salonu terk etti.

Akit TV canlı yayınında Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili programında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, TBB’deki skandal görüntüleri yorumladı.

"85 milyon TBB'deki olayı ibretle izlemeli"

Karahasanoğlu, olaya ironik bir bakışla yaklaşarak, 'Başörtülü bayan Avukat Figen Şaştım yanlış görmüş, yanlış konuşmuş. Kameraman da yanlış çekmiş’ ifadeleriyle salonu terk etmelerine farklı gerekçeler sunan barolara tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, TBB’de yaşanan olayın iletişim ve hukuk fakültelerinde ders olarak öğretilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’deki 85 milyon insanın da bunu dikkatle, ibretle izlemesi lazım.” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Barolar Birliği’nin 37’nci olağan genel kuruluna başörtüsü hazımsızlığı damga vurdu. Genel kurul toplantısında başörtülü divan üyesi ve İstanbul 2 Nolu Barosu’nun temsilcisi olan Avukat Figen Şaştım, konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada, bir kısım avukat salonu terk etti.

Topluca salonu terk eden avukatlara kürsüden tepki gösteren divan üyesi Avukat Figen Şaştım, “Ben sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim. Sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.