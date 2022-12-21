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Gündem TBB’de başörtü hazımsızlığı nüksetti
Gündem

TBB’de başörtü hazımsızlığı nüksetti

Türkiye Barolar Birliği’nde 28 Şubat kafalı laikçi yobazlar, başörtüsü hazımsızlığını ortaya koydu. Genel kurulda başörtülü divan üyesi Av. Figen Şaştım’ın kürsüye çıkmasıyla laikçi yobazlar salonu terk etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 09:59:00 - 2022-12-21 10:36:47
TBB’de başörtü hazımsızlığı nüksetti

 Haber Merkezi 

Türkiye Barolar Birliği’nin Çanakkale’de düzenlenen 37’nci Olağan Genel Kurulu’nda 28 Şubat kafasının hâlâ aramızda olduğunu gösteren skandal görüntüler yaşandı. Başörtülü divan üyesi Avukat Figen Şaştım konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığında bir kısım laikçi yobaz avukat salonu terk etti. Barolarda böyle bir olayın hâlâ yaşanabiliyor olması büyük bir skandal olarak yorumlandı.

Topluca salonu terk ettiler

Barolar Birliği’nin 37’nci olağan genel kuruluna başörtüsü hazımsızlığı damga vurdu. Genel kurul toplantısında başörtülü divan üyesi ve İstanbul 2 Nolu Barosu’nun temsilcisi olan Avukat Figen Şaştım, konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada, bir kısım avukat salonu terk etti. Topluca salonu terk eden avukatlara kürsüden tepki gösteren divan üyesi Avukat Figen Şaştım, “Ben sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim. Sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

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Yorumlar

yasemin

Gavurlar örtüp gelse problem olmaz.

Vatandaş

İnsanların giyimiyle, inancıyla kafayı bozan, takıntılı gericiler bunlar.
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