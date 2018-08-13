TBB Genel Müdürü Leblebici: Alınan önlemlerin işe yaradığını görüyoruz

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici,TEB Genel Müdürü Leblebici, BDDK ve Merkez Bankası kararlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başladıklarını belirten Leblebici, "Birkaç gün içinde piyasaların daha normale dönmeyi bekliyoruz. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır." dedi.

Mevduata el konulacağı iddialarına ilişkin olarak Leblebici, "Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler" ifadesini kullandı.

'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE PİYASANIN DAHA NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Çünkü piyasada döviz kurunda bir stabilizasyon başladığını ifade eden Leblebici, "Genel olarak döviz kuruna yönelik halkımızın alım talebi yok. Normal akışına dönmeye başladık. Bunun üzerinde alınacak gerekli önlemler de BDDK ve Merkez Bankası tarafından kurgulanır ve alınır. Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz." dedi.

Leblebici, bankalardan mevduat çekme iddialarına ilişkin ise bunun aslı astarının olmadığını söyledi.

'ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK'

Herkesin ufak tefek talebinin olabildiğini ama genele yaygın bir talep görmediklerini dile getiren Leblebici, "Bankacılık sektörünün sağlam olduğunun göstergesi şu, Merkez Bankası brüt rezervlerinde zorunlu karşılığı alırsanız, gelen döviz tevdiat hesabı talebinin büyük kısmını karşılayabilecek kadar rezervimiz var. O nedenle burada endişe edecek bir şey yok. TL tarafında zaten problem yok. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır." diye konuştu.

TEB Genel Müdürü Leblebici, mevduata el konulacağı iddialarına ilişkin ise ,"Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler. Zaten Cumhurbaşkanımız 'biz hiç bir şekilde serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeyeceğiz' dedi. Bundan daha öte iyi niyet gösterilebilecek bir cümle yok diye düşünüyorum." ifadelerine kullandı.