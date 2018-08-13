THY - Konya
0553 313 94 23

TBB Genel Müdürü Leblebici: Alınan önlemlerin işe yaradığını görüyoruz

Türkiye Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, BDDK ve Merkez Bankası kararlarıyla ilgili olarak, "Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:45
TBB Genel Müdürü Leblebici: Alınan önlemlerin işe yaradığını görüyoruz

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici,TEB Genel Müdürü Leblebici, BDDK ve Merkez Bankası kararlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. 

Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başladıklarını belirten Leblebici, "Birkaç gün içinde piyasaların daha normale dönmeyi bekliyoruz. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır." dedi.

Mevduata el konulacağı iddialarına ilişkin olarak Leblebici, "Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler" ifadesini kullandı.

'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE PİYASANIN DAHA NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Çünkü piyasada döviz kurunda bir stabilizasyon başladığını ifade eden Leblebici, "Genel olarak döviz kuruna yönelik halkımızın alım talebi yok. Normal akışına dönmeye başladık. Bunun üzerinde alınacak gerekli önlemler de BDDK ve Merkez Bankası tarafından kurgulanır ve alınır. Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz." dedi.

Leblebici, bankalardan mevduat çekme iddialarına ilişkin ise bunun aslı astarının olmadığını söyledi.

'ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK'

Herkesin ufak tefek talebinin olabildiğini ama genele yaygın bir talep görmediklerini dile getiren Leblebici, "Bankacılık sektörünün sağlam olduğunun göstergesi şu, Merkez Bankası brüt rezervlerinde zorunlu karşılığı alırsanız, gelen döviz tevdiat hesabı talebinin büyük kısmını karşılayabilecek kadar rezervimiz var. O nedenle burada endişe edecek bir şey yok. TL tarafında zaten problem yok. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır." diye konuştu.

TEB Genel Müdürü Leblebici, mevduata el konulacağı iddialarına ilişkin ise ,"Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler. Zaten Cumhurbaşkanımız 'biz hiç bir şekilde serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeyeceğiz' dedi. Bundan daha öte iyi niyet gösterilebilecek bir cümle yok diye düşünüyorum." ifadelerine kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonist İsrail bir ayda 520 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. Siyonist İsrail bir ayda 520..
    2. Korktuğu için ameliyat olmadı! 30..
    3. Rus asıllı kadın Kelime-i Şehadet..
    4. Kurban pazarında sahte paraya dikkat!
    5. AK Parti 17 yaşında!
    6. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    7. Bu ilde ilk kez bir müftü nikah kıydı
    8. Azerbaycan da Türkiye'den emin!
    9. HSK, ByLock kullanan savcıyı görevden..
    10. Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli..
    11. Erkeğin eşi için kurban kesmesi..
    12. Pompalı tüfeklerle site güvenliğine..
    13. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    14. Kurban kesmek kimlere vaciptir?
    15. Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi..
    16. GDO’lu besinlere dikkat!
    17. Görme yetilerini kaybedebilirler! 9..
    18. Trafik kazasında acı tesadüf! Görünce..
    19. Hamaney'den Trump'ın teklifine sert..
    20. Seferi kimse kurban kesebilir mi?
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!