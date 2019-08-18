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TBB Başkanı Feyzioğlu: "(Yargı Reformu) Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır."

18 Ağustos 2019 Pazar 15:32
TBB Başkanı Feyzioğlu: "(Yargı Reformu) Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır."
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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:32
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