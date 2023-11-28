TB2’lerin müthiş başarısı: En az 500 terörist öldürüldü

Burkina Faso, ülkedeki isyancılara karşı hava yeteneklerini güçlendirmek için Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın almıştı.

Bayraktar TB2'nin son dönemde Libya, Azerbaycan ve Ukrayna'da başarılı bir performans göstererek gözleri üzerine çektimişti.

Türkiye, Nisan 2022 tarihinde Burkina Faso yetkilileriyle ülkedeki güvenlik konularının ele alındığını ve bu kapsamda Türkiye'nin "terörle mücadele" konusundaki tecrübelerinin Burkina Faso'ya aktarılabileceği üzerinde durulmuştu.

Yeni gelişmeye göre; Burkina Faso ordusu, 3 bin kişilik terörist grubun ordu karargahına saldırısını Bayraktar TB2’lerle önledi.

Saldırının TB2’lerle önlendiği ve en az 500 terörist öldürüldüğü bildirildi.