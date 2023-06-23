TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor

Merkezleri ABD'de bulunan 3 küresel savunma yayın organı Defense News, The Defense Post ve Defense Industry Daily, Türkiye'den Kuveyt'e gerçekleştirilen 367 milyon dolarlık TB2 Bayraktar SİHA (Silahlı İnsansız Sava Aracı) satış anlaşmasına sayfalarında geniş yer verdiler.

ABD MEDYASINDAN TÜRK SİHA'SINA ÖVGÜ

The Defense Post'da yayınlanan 'Kuveyt 367 milyon dolara Türk yapımı Bayraktar SİHA'larından alıyor' başlıklı haberde 'Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rus savaş araçları karşısında gösterdiği üstün başarılar Kuveyt'i Bayraktar SİHA'ları almaya yöneltti' ifadesine yer verildi. Yayın organına konuşan Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Fahad Al-Dosari, SİHA'ların deniz ve kara sınırlarındaki güvenlik gözlem görevleri, istihbarat ve vurucu askeri operasyonların yanı sıra arama kurtarma görevlerinde de kullanılacağını dile getirdi. Yayında Baykar'ın SİHA'nın bakım ve lojistiğinin teminini sağlamak içi Orta Doğu ülkelerine NATO standartlarında tesisler açmaya hazırlandığı da okuyuculara duyuruldu.

Defense News sitesinde yayınlanan 'Kuveyt 367 milyon dolarlık bir anlaşma ile Türk yapımı TB2 SİHA'larını alıyor' başlıklı yazıda TB2 SİHA'larının 2019 yılında Kuveyt'teki testleri esnasında hafif / lazer güdümlü füze taşıyabilmesi ve havada 27 saat kalabilmesi gibi özellikleri sayesinde körfez ülkesi tarafından tercih edildiğine vurgu yapıldı. Yazıda Ukrayna'nın yanı sıra Libya ve Suriye'de de üstün başarı gösteren Türk SİHA'sının her üç cephede de şaşırtıcı başarılar sergileyerek Batı ülkelerinin de hızla SİHA üretimine geçmelerinin yolunu açtığı övgüsü yapıldı. Defense News'in analiz yazısını kullananlar arasında ABD'deki bir başka savunma yayın organı Defense Industry Daily'de bulunmakta.

ANKA SİHA'SI DA SES GETİRDİ

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Afrika kıtası genelinde askeri ve istihbarat gelişmelerine yer veren Africa Intelligence yayın organında da 'Türkiye'nin savunmadaki amiral gemisi, Encemine'nin (Çad'ın başkenti) uçak ve SİHA ihtiyacını değerlendiriyor' başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda Türk havacılık ürünlerine yönelik ülkede büyük bir ilgi olduğu bilgisi paylaşıldı. Çad Hava Kuvvetleri Komutanı ve aynı zamanda ülkenin Genelkurmay Başkanı General İdris Amine Ahmed'in Türkiye'den daha önce 3 Hürkuş hafif kara saldırı uçağı ve 2 Anka SİHA'sı satın aldığı ifade edilirken Türk firmalarının ülkede teknik bir ekip grubu oluşturduğu bilgisine de yer verildi. Yazıda Çad'ın ülkede devam eden çatışmalar içerisinde güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla Türk havacılık silahlarını tercih ettiği bilgisi paylaşıldı.

HİNDİSTAN BASINI BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

haberglobal'e göre: Hindistan'ın önde gelen savunma haber sitelerinden The EurAsian Times ise “Kuveyt 367 milyon dolarlık ölümcül Türk Baykar SİHA'larını satın alma anlaşmasını tamamladı” başlıklı yazıda TB2 SİHA'sı için 'Dünyada üstün yeterliliği ve çatışma alanlarındaki sıra dışı başarılarıyla bilinen savaş aracı' ifadesi kullanıldı. Yayın organı TB2'nin Suriye, Dağlık Karabağ, Etiyopya gibi ülkelerde kendisini ispatladığını ancak Ukrayna-Rusya Savaşı'nda dünyaca tanınır hale geldiğinin altını çizdi. Yayın organı Kuveyt'in yanı sıra bir başka körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin de 120 adet TB2 Bayraktar SİHA'sı alımı için görüşmelerini sürdürdüğü bilgisine yer verdi. EurAsian Times TB2'nin 'modern dönemde hava savaşlarının yönünü değiştirdiği' değerlendirmesinde bulundu.

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YUNAN BASINI SATIŞA BİRİNCİ SAYFADAN YER VERDİ

Türk SİHA'larının satışı Yunanistan basınının da dikkatinden kaçmadı. Türk SİHA haberini Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Ekathimerini de birinci sayfasından gördü. Yayın organının “Kuveyt, Türkiye'yle 367 milyon dolarlık SİHA anlaşmasını imzaladı” başlığıyla verdiği haberde Türk SİHA'larının Ukrayna-Rusya savaşının ardından bölge ülkelerince öncelikli talep edilen savaş araçları arasına girdiği bilgisine yer verildi. Yazıda Kuveyt'in Türkiye'den SİHA alan 28'inci ülke olduğunun da altı çizildi. TB2 Bayraktar SİHA'sını alan ülkeler ise şu şekilde sıralanmakta: Azerbaycan, Katar, Libya, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Etiyopya, Kırgızistan, Somali, Pakistan, Ruanda, Cibuti, Burkina Faso, Togo, Tunus, Nijer, Nijerya, Polonya, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri, Kosova, Arnavutluk, Irak, Kuveyt, Romanya, Cezayir ve Bangladeş