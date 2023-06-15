TB2 alan 30 ülke Kemankeş için sıraya girdi

Yerli savunma sanayii şirketi Baykar tarafından imal edilen küçük seyir füzesi KEMANKEŞ bugün ilk atış testini tamamladı. Keşan’da yapılan atış testinin videosu Baykar resmi Twitter hesabından paylaşıldı. KEMANKEŞ füzesi ilk atış testini başarıyla tamamladı. İşte konuyla ilgili detaylar…

Kemankeş başarıyla test edildi

14 Haziran Çarşamba günü, yani dün, Baykar tarafından Keşan ilçesinde inşa edilen Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde KEMANKEŞ’in ilk test açılışı gerçekleştirildi. Keşan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan TB2 atış testini gerçekleştirmek üzere belirlenen hedefe doğru yola çıktıı ve 20 kilometrelik mesafeden KEMANKEŞ füzesini ateşledi.

Milli olarak imal edilen jet motoruna sahip mini seyir füzesi KEMANKEŞ, bu motoru sayesinde 33 kilometre yol aldı ve hedefini başarıyla imha etti. Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesine bir başarı daha kazandıran KEMANKEŞ böylece ilk atış testini de başarıyla geçmiş oldu.

Mini akıllı füze KEMANKEŞ’in özellikleri!

Mini akıllı füzeler, diğer füzelere kıyasla olağanüstü yeteneklere sahip olan bir silah sistemidir. Adından da anlaşılacağı üzere bu füzeler, maharetli hareket kabiliyetleriyle öne çıkar. Ancak gerçek anlamda akıllı olarak adlandırılmalarının nedeni, belirlenen hedeflere müdahale etmeniz gerekmeden kendilerinin taarruz yapabilmesidir.

Geleneksel lazer güdümlü füzelerle hedefleri vurmak için yaklaşmanız ve net bir şekilde gözlemlemeniz gerekmektedir. Ancak KEMANKEŞ, sizin müdahaleniz olmadan hedefini tespit edebilir ve gereken saldırıyı gerçekleştirebilir. Bu, savaş alanındaki dinamiklere hızlıca adapte olabilen, yüksek hassasiyete ve hedefe odaklanma yeteneğine sahip bir füze sistemini ifade etmektedir.

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KEMANKEŞ, karmaşık görevleri yerine getirirken insan müdahalesine ihtiyaç duymadan düşman hedeflerine karşı etkili bir şekilde savaşabilme yeteneğiyle öne çıkmaktadır. Bu da savunma sistemlerini daha da geliştirerek, askeri operasyonlarda daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

TB2’nin mühimmat taşıma kapasitesine baktığımızdaysa füzenin bu iş için ideal olduğunu söyleyebiliriz. Şirket kendi İHA’larına optimum şekilde uyan bir füze geliştirmiş diyebiliriz. Füzenin iletişim menzilininse 60-70 kilometrelik bir mesafeyi kapsayacağı söyleniyor. TB2 ile birlikte kullanıldığında füze hem kendi hem de TB2 İHA’nın kabiliyetlerini arttıracak niteliklere sahip.