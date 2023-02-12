Taziyeye ilk gelen Katar emiri oldu

Türkiye 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirten ülkelerden birisi de Katar.

Bu bağlamda Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye bir destek ziyaretinde bulundu.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar olarak ne gerekiyorsa destek vermeye hazır olduklarını iletti.

İlk olarak arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderen Katar ardından 10 bin konteyner evin Türkiye'ye sevkiyatını başlattı.

Diğer yandan Katar Televizyonu, 10 Şubat günü depremzedeler için "Yardım ve Dayanak" ismiyle bir kampanya başlatmıştı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağlamıştı.