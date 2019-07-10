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Taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobil devril: 3 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
Taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobil devril: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'dan Kırşehir'e giden Rıza Adıgüzel idaresindeki otomobil, Kaman ilçesi Çadırlı Hacıyusuf köyü kavşağında devrildi.

Kazada sürücü Adıgüzel ile otomobilde bulunan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel yaralandı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adıgüzel ailesinin, vefat eden yakınlarının ailesine taziye için Ankara'dan yola çıktığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
  1. Ankara
  2. Kırşehir
  3. Kaman ilçesi Çadırlı Hacıyusuf köyü
  4. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. trafik kazası
  6. ölü ve yaralılar var

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