Taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobil devril: 3 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
Ankara'dan Kırşehir'e giden Rıza Adıgüzel idaresindeki otomobil, Kaman ilçesi Çadırlı Hacıyusuf köyü kavşağında devrildi.
Kazada sürücü Adıgüzel ile otomobilde bulunan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel yaralandı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıgüzel ailesinin, vefat eden yakınlarının ailesine taziye için Ankara'dan yola çıktığı öğrenildi.
YORUM YAZ