Taziyesi tıklım tıklım dolan kadının hikâyesi! İşte İslam kadını

Yeni Akit/Ankara

Batman'da Diyanetsen Şube Başkan Yardımcısı Salih Gültekin'in annesi 73 yaşındaki Mehdiye Gültekin geçtiğimiz günlerde vefat etmiş, taziyesi tıklım tıklım doldu. Taziyenin hikayesini gazeteci yazar Mehmet Göktaş anlattı.

"Zor günlerin kadınları"

Mehdiye annenin evine gelen herkese bir döşek serdiğini aktaran Göktaş kalabalığın sebeplerini şöyle yazdı:

"Batman’dayız, büyük bir caminin altında aynı büyüklükte bir taziye evi, vefât eden bir annemizin taziyesindeyiz. İçerisi tıklım tıklım dolu, daha da ilginç olanı durmaksızın dolup boşalıyor.

Kendi kendime dedim ki; “Öyle ya, kendilerini İslam davasına adayan sekiz erkek ve üç kız kardeşin anneleri olan böyle annenin cenazesi ve taziyesi böyle kalabalık olacak elbette.” Hatta bu düşüncemi sesli olarak yanımdaki arkadaşa aktardım. Biraz tebessüm ettikten sonra; “Hayır hocam, mesele bildiğinizden çok daha başka. Tamam evlatlarının her birinin hatırı ve çevresinin etkisi vardır ama” dedi ve salonu dolduranlara işaret etti;

“Şu gördüğünüz kalabalık içinde yirmi beş yaş üzerinde ne kadar insan varsa onların büyük bir kısmı o zor günlerde bu annemizin evine sığınmıştır, onun serdiği yatakta yatmış, onun pişirdiği yemekten yemiştir. Onun evi Müslümanların sığınağıydı, o hepimizin anasıydı. Şu kalabalık sadece evlatlarının hatırı değil...” dedi.

Sonra düşündüm ki ben de defalarca bu annemizin evinde misafir oldum, serdiği yatakta yattım, pişirdiği yemeklerden yedim.

İşte bu bizim anamız, işte bu “İslam’ın Kadını”! Kadın olmanın anne olmanın en çok tartışıldığı, daha da ötesi, kadın olmaktan, eş olmaktan, anne olmaktan fersah fersah kaçıldığı günümüzde Rabbim bize bu annelerimizi lutfeyledi.

Kadınlığın, anneliğin, eşliğin savrulup gittiği kozmopolit dünyaya söyleyeceklerimizi sonraya bırakalım da Müslüman bayanlarımızın her şeyi yeniden bir daha düşünmeleri gerekir diye inanıyoruz.