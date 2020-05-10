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Sağlık

Taziye kurulan mahalledeki vaka sayısı 84’e yükseldi

Van’ın İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi’ndeki taziye bağlantılı korona virüs pozitif vaka sayısı 84’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:45:26 -
Taziye kurulan mahalledeki vaka sayısı 84’e yükseldi

Van’ın İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi’ndeki taziye bağlantılı korona virüs pozitif vaka sayısı 84’e yükseldi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz. Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasak. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağılığımız ve korona virüsle mücadelemiz açısından büyük önem taşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Sokağa çıkmak zorunda olanları maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıyoruz. Riskin farkında olalım” denildi.

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