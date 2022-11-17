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Siyaset Taziye için arayan Netanyahu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı Şeria tepkisi!
Siyaset

Taziye için arayan Netanyahu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı Şeria tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 17:07:00 - 2022-11-17 19:15:55
Taziye için arayan Netanyahu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı Şeria tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan Batı Şeria'da yaşananlara dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

 

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Yorumlar

Kanuni

Kırk yıllık Yani , olrmu Kani ?

Metin

Atma Recep Din kardeşiyiz. 
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