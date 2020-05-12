Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı arttı

Van'ın İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekiplerinin mahallede yaptığı sağlık taraması ve test alma işleminde vaka sayısı 101'e yükseldi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, vaka sayısının giderek arttığı Ortanca Mahallesi'ndeki taziye ziyaretine katılanlara yönelik çalışlamarın devam ettiğini belirtilerek, şöyle denildi:

"Taziyeye katıldığı tespit edilen ve sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı 101e yükseldi. Ortanca Mahallesindeki taziyeye İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca 51, Bostaniçi 18,Yenimahalle,11, Arıtoprak 1, Esenler 1, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi 1, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe 4, İskele 6, Gürpınar ilçesine bağlı Umut 3, Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi 2, Tekirdağ İli Altınova, 2, Antalya Teomanpaşa mahallelerinde 1 olmak üzere Vandaki toplam vaka sayısı 390'a yükseldi. Şu an yoğun bakımda olan 3, entübe olan 1, taburcu olan 217 ve vefat eden hasta sayısı 8'dir."