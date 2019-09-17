Osmanlı saray mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan taze fasulye mücveri nasıl yapıldığı araştırılıyor. Mevsiminde taze fasulyelerle yapılan taze fasulye mücveri oldukça lezzetlidir. Mücver denilince aklımıza ilk gelen genellikle kabak mücveridir ancak bu tarifi mutlaka deneyin. Peki, Osmanlı yadigari bir tarif olan taze fasulye mücveri nasıl yapılır? İşte nefis taze fasulye mücveri tarifi...

Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?

Malzemeler

350 gram taze fasulye

5 adet yumurta

1 demet maydanoz

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Fasulyeleri yıkayın ve kılçıklarını temizleyin, ardından tuzlu suda yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika fasulyeleri haşlamaya bırakın.

Fasulyeler haşlanırken; yumurtaları bir kaba kırın ve ince ince doğradığınız maydanozları ilave edin, karabiberle tuzunu da ekleyip güzelce karıştırın.

Fasulyeler haşlandıktan sonra renklerinin solmaması için soğuk sudan geçirin ve haşlanmış fasulyeleri ince ince doğrayın, ardından üstlerine unu serpin ve güzelce harmanlayın.

Unladığınız fasulyelere hazırladığınız yumurtalı karışımı ilave edin ve güzelce karıştırın.

Yağı bir tavada eritin ve hazırladığınız karışımdan kaşık kaşık tavaya dökerek, altlı üstü güzelce mücverleri kızartın.

Kızaran mücverleri bir servis tabağına alın ve servis edin.

Krep hamuru kıvamında bir karışım elde edeceğiniz için, bir kaşık yardımıyla tavaya dökebilirsiniz. Eğer tek tek pişirmek istemiyorsanız, genişçe bir tavaya tüm malzemeyi koyup bütün olarak pişirebilir ve dilimleyerek servis edebilirsiniz.