0553 313 94 23

Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?

Osmanlı saray mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan taze fasulye mücveri nasıl yapıldığı araştırılıyor. Mevsiminde taze fasulyelerle yapılan taze fasulye mücveri oldukça lezzetlidir. Mücver denilince aklımıza ilk gelen genellikle kabak mücveridir ancak bu tarifi mutlaka deneyin. Peki, Osmanlı yadigari bir tarif olan taze fasulye mücveri nasıl yapılır? İşte nefis taze fasulye mücveri tarifi...

17 Eylül 2019 Salı 21:02
Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?

Osmanlı saray mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan taze fasulye mücveri nasıl yapıldığı araştırılıyor. Mevsiminde taze fasulyelerle yapılan taze fasulye mücveri oldukça lezzetlidir. Mücver denilince aklımıza ilk gelen genellikle kabak mücveridir ancak bu tarifi mutlaka deneyin. Peki, Osmanlı yadigari bir tarif olan taze fasulye mücveri nasıl yapılır? İşte nefis taze fasulye mücveri tarifi...

Taze fasulye mücveri nasıl yapılır? 

Malzemeler

350 gram taze fasulye

5 adet yumurta

1 demet maydanoz

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Fasulyeleri yıkayın ve kılçıklarını temizleyin, ardından tuzlu suda yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika fasulyeleri haşlamaya bırakın.

Fasulyeler haşlanırken; yumurtaları bir kaba kırın ve ince ince doğradığınız maydanozları ilave edin, karabiberle tuzunu da ekleyip güzelce karıştırın.

Fasulyeler haşlandıktan sonra renklerinin solmaması için soğuk sudan geçirin ve haşlanmış fasulyeleri ince ince doğrayın, ardından üstlerine unu serpin ve güzelce harmanlayın.

Unladığınız fasulyelere hazırladığınız yumurtalı karışımı ilave edin ve güzelce karıştırın.

Yağı bir tavada eritin ve hazırladığınız karışımdan kaşık kaşık tavaya dökerek, altlı üstü güzelce mücverleri kızartın.

Kızaran mücverleri bir servis tabağına alın ve servis edin.

Krep hamuru kıvamında bir karışım elde edeceğiniz için, bir kaşık yardımıyla tavaya dökebilirsiniz. Eğer tek tek pişirmek istemiyorsanız, genişçe bir tavaya tüm malzemeyi koyup bütün olarak pişirebilir ve dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 21:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • hercaihercai18 dk önce
    Pastirmali da olur belki, guzel tarif.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? Vişneli sarma tarifi
  1. Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?..
  2. Bu çağda bu kafa! Perinçek grubundan..
  3. Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?
  4. Beslenme çantasına neler konulmalı?..
  5. Pitbull besleyen kişiye 23 bin TL ceza..
  6. Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası..
  7. Asgari ücret ilave AGİ desteği ne..
  8. Üniversitede silahlı kavga! Yaralılar..
  9. Benzin ve motorin fiyatlarına zam!
  10. Hacamat yaptırdıktan sonra ne yenmeli?
  11. Rus çayı nasıl demlenir? Rus çayı nedir?
  12. Hafif ticari araçla tır çapıştı:..
  13. Benzin ve motorine zam yapıldı
  14. Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara..
  15. YSK, yenilenen İstanbul seçiminin..
  16. Ameliyat yeri neden kaşınır?
  17. Olympique Lyon Zenit maçı saat kaçta..
  18. İnter Slavia Prag maçı saat kaçta..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'i..
  20. Chelsea Valencia maçı saat kaçta hangi..
  21. İran'dan kritik "nükleer anlaşma"..
  22. Mediha Olgun Sözcü'ye açtığı davayı..
  23. Dortmund Barcelona Şampiyonlar Ligi..
  24. Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı..
  25. Saide İnaç, hapis cezasına çarptırıldı
  26. Karabuğday nedir? Karabuğdayın..
  27. Chia tohumu nedir? Chia tohumunu..
  28. Borussia Dortmund Barcelona maçı..
  29. Poğaça hamuru nasıl yapılır? Yoğurtlu..
  30. Vuslat yeni bölüm ne zaman? Vuslat..
İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi

Günün Karikatürü

18 Eylul 2019
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!