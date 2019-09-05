Taze fasulye konservesi nasıl yapılır? | Taze fasulye konservesi tarifi Taze sebzelerle hazırlanan konserve hazırlıkları, soğuk kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte başladı. Marketten alınan konserveler yerine evde yapılmış konserveleri tercih edenler, taze fasulye konserve tarifini araştırıyor. Peki, taze fasulye konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte konuyla ilgili detaylar...

Taze sebzelerle hazırlanan konserve hazırlıkları, soğuk kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte başladı. Marketten alınan konserveler yerine evde yapılmış konserveleri tercih edenler, taze fasulye konserve tarifini araştırıyor. Peki, taze fasulye konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte konuyla ilgili detaylar... Taze fasulye konservesi malzemeleri 1 kilogram taze fasulye

500 gram domates (arzu ederseniz domatessiz yapabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tuz

Sıvı yağ Taze fasulye konservesi nasıl yapılır? Fasulyeleri yemek yapar gibi ayıklayıp doğrayın ve bol suyla yıkayın. Domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Etli kısımlarını küp küp doğrayın. Sıvı yağı tencerede ısıttıktan sonra önce fasulyeleri ardından domatesleri ilave edip 25 dakika kadar pişirin. Altını kapattıktan tuzunu ekleyip karıştırın. Soğumadan hemen kavanozlara doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatın. Ardından kavanozları ters çevirip genişçe bir tencereye yerleştirin. Kavanozların arasına temiz bezler sıkıştırın. Tencereye kavanozların yarısına kadar gelecek şekilde su doldurun ve iyice kaynatın. Kavanozları tencereden çıkarınca kapaklarını bir daha sıkın.

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