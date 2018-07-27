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'Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor' diyen hainin kim olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, "Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor" diyen FETÖ'cünün rütbeli değil, er olduğu ortaya çıktı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:06
'Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor' diyen hainin kim olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde FETÖ'cü subaylar ve erler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatmıştı.

O anlarda kameralara yansıyan araç içinden çekilen bir görüntüde bir askerin "Sıkıyönetim oldu abi ordu devlete el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor. İyi geceler" dediği duyuldu.

RÜTBELİ DEĞİL ER ÇIKTI

Görüntülerde konuşan kişinin kim olduğu görülmezken, Gazeteci Nedim Şener o ismin peşine düştü.

Şener, FSM köprüsü davasında ses analizi yapılarak o ismin rütbeli değil, Er Gökhan Bolu olduğunun ortaya çıktığını yazdı.

Şener, Gökhan Bolu'nun hala tutuklu olduğunu belirtirken "Her er darbeci olmadığı gibi her er masum da olmayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:06
  1. Bolu
  2. 15 Temmuz Darbe Girişimi
  3. Nedim Şener
  4. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  5. Darbe Girişimi
  6. Fetö Terör Örgütü

YORUM YAZ

  • SelimSelim48 dk önce
    ŞUNLARI BİLE İDAM EDEMEDİNİZ ULEN YAZIKLAR OLSUN SİZİN ADALETİNİZE. MİLLET BUNUN İÇİN Mİ CAN VERDİ 15 TEMMUZ GECESİ.
  • mert memetmert memet1 sa önce
    evet nemli ve dar günler sizi bekliyor
  • mehmet şahinmehmet şahin1 sa önce
    benburadan hükümetimize devlet başkanı tayyip erdogana sesleniyorum bakın bunları hapsetmekle bu iş bitmez bir tecavuzcüyü cinayet işleyeni hapis cezasıyla ona mukafat verirsiniz ve bir gün gelir ezmediginiz yılan sizi sokar .bunları tek kelime ile İMHA EDECEKSİNİZ.
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    ÜÇER BEŞER YIL CEZALAR?? ADEM HUDUTİ 15 YIL CEZA ?? DÜNYANIN EN KANLI DARBE GİRİŞİMİNİ YAP ( 250 ŞEHİT, 2200 GAZİ ) CEZALARA BAK? AMERİKAN UŞAKLARI TERÖRİSTLERİ BOĞAZ KÖPRÜSÜNDEN ATMADIĞIMIZA PİŞMAN OLACAĞIZ??? İTALYAN CEZA HUKUKU ALMAN YARGI HUKUKU İLE TERÖR FALAN BİTMEZ? KENDİ KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    Hiç biri masum değil ,bu millette kek değil.
  • İYİ OLACAKİYİ OLACAK39 dk önce
    Bu Millette kek değil yazmışsın ama bu millete bedava kek yediyorlar :))
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