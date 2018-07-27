'Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor' diyen hainin kim olduğu ortaya çıktı
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, "Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor" diyen FETÖ'cünün rütbeli değil, er olduğu ortaya çıktı.27 Temmuz 2018 Cuma 11:06
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde FETÖ'cü subaylar ve erler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatmıştı.
O anlarda kameralara yansıyan araç içinden çekilen bir görüntüde bir askerin "Sıkıyönetim oldu abi ordu devlete el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor. İyi geceler" dediği duyuldu.
RÜTBELİ DEĞİL ER ÇIKTI
Görüntülerde konuşan kişinin kim olduğu görülmezken, Gazeteci Nedim Şener o ismin peşine düştü.
Şener, FSM köprüsü davasında ses analizi yapılarak o ismin rütbeli değil, Er Gökhan Bolu olduğunun ortaya çıktığını yazdı.
Şener, Gökhan Bolu'nun hala tutuklu olduğunu belirtirken "Her er darbeci olmadığı gibi her er masum da olmayabiliyor." ifadelerini kullandı.
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