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Medya Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı yerinden hopladı! Büyük çirkeflik
Medya

Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı yerinden hopladı! Büyük çirkeflik

Türkiye'nin yeni doğalgaz keşfini duyurması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'ye çok fena battı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:50:00 -
Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı yerinden hopladı! Büyük çirkeflik

Türkiye'nin yeni doğalgaz keşfini duyurması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'ye çok fena battı. Ahmet Davutoğlu'nun bir numaralı tetikçisi Beki, Karar gazetesindeki köşesinde söz konusu keşifle aklı sıra dalga geçip şu herzeleri yumurtladı:  

"(...) Dünyada 200 trilyon metreküpten fazla rezerv var.

Ama 300 milyar metreküp, bizi uçurmaya yetti.

Allah bin bereket versin, hiç yoktan neyimize yetmiyor da... Onların bilmediği, bizim bildiğimiz sır nedir?

300 milyar metreküple dünyanın ekseni olmuşuz, 710 milyar metreküple kendi asrımızı mı başlatamayacağız!

Başlatırız başlatmasına, pireyi deve bile yaparız evelallah.

Türkiye Yüzyılı'nı hangi şaşkın durdurabilir, tabii, elbette.

Fakat birimizi, binmiş gibi gösterince bin oluyor mu ki havalara uçalım?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, rezervlerimizin yeni keşifle 710 milyar metreküpe çıkmasına, milletimizi iki açıdan sevindirdi.

Bir: "Güneş doğuyor, enerji bağımsızlığımızın üzerindeki sisler dağılıyor."

İki: "Seneye, evlerimizde çaylarımızı yerli gazımızla demleyecek, evlerimizi yerli gazımızla ısıtacağız inşallah."

(...) Mevcudun üstüne az rezerv daha eklenince Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak sermayeye ulaşmışız.

Ancak hesap doğruysa, içinde abartı payı yok ve astarı, yüzünden pahalıya gelmiyorsa bile tamamı kâr mı, hepsi bize mi kalacak?

Desenize şöyle, o zaman kim coşmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıtayı en tepeye koydu. Hedef, enerjide tam bağımsızlıktan daha yüksekte.

Şu: "Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız."

Keyfim gelmiş, tam alkışlayacakken evin aylık doğal gaz faturası, ters ters bakmasın mı oradan bana! Ayıptır söylemesi, en düşük emekli maaşını yakalamasına ramak kaldı. Havaların biraz daha soğumasına bakar, başa baş geldi gelecek."

 

 

 

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Yorumlar

Litrelik

Ti ye almış . Halkın büyük çoğunluğu gibi. Bu da normal her seçim öncesi ortalama 30 müjde verilmiş arkası fos çıkmıştı.

ramses

aKİF BEKİ ÇOK TERBİYESİZMİŞİN SİYASET YAPACAKSAN ÇIK MEYDANA BOŞ YAPMA İŞİMİZ OLMAZ ,ADAM OL ,HADDİNİ BİL KISKANÇLIKTAN GAZ ÇIKARANLARIN KİMİN OLDUĞU SANA BAKINCA BELLİ OLUYOR !OKUMUŞ CAHİLİN TEKİYMİŞSİN BE AZERİ GAZININ TOPLAMI 1 TRİLYON METRE KÜP BİZ 4 KUYUDAN 650 MİLYAR METREKÜP BULDUK MARTTA VERİRİZ BİR TARAFINA ,İKİ KATINA ÇIKARSA NERENE KOYCAN?
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