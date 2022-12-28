Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı yerinden hopladı! Büyük çirkeflik

Türkiye'nin yeni doğalgaz keşfini duyurması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'ye çok fena battı. Ahmet Davutoğlu'nun bir numaralı tetikçisi Beki, Karar gazetesindeki köşesinde söz konusu keşifle aklı sıra dalga geçip şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Dünyada 200 trilyon metreküpten fazla rezerv var.

Ama 300 milyar metreküp, bizi uçurmaya yetti.

Allah bin bereket versin, hiç yoktan neyimize yetmiyor da... Onların bilmediği, bizim bildiğimiz sır nedir?

300 milyar metreküple dünyanın ekseni olmuşuz, 710 milyar metreküple kendi asrımızı mı başlatamayacağız!

Başlatırız başlatmasına, pireyi deve bile yaparız evelallah.

Türkiye Yüzyılı'nı hangi şaşkın durdurabilir, tabii, elbette.

Fakat birimizi, binmiş gibi gösterince bin oluyor mu ki havalara uçalım?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, rezervlerimizin yeni keşifle 710 milyar metreküpe çıkmasına, milletimizi iki açıdan sevindirdi.

Bir: "Güneş doğuyor, enerji bağımsızlığımızın üzerindeki sisler dağılıyor."

İki: "Seneye, evlerimizde çaylarımızı yerli gazımızla demleyecek, evlerimizi yerli gazımızla ısıtacağız inşallah."

(...) Mevcudun üstüne az rezerv daha eklenince Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak sermayeye ulaşmışız.

Ancak hesap doğruysa, içinde abartı payı yok ve astarı, yüzünden pahalıya gelmiyorsa bile tamamı kâr mı, hepsi bize mi kalacak?

Desenize şöyle, o zaman kim coşmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıtayı en tepeye koydu. Hedef, enerjide tam bağımsızlıktan daha yüksekte.

Şu: "Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız."

Keyfim gelmiş, tam alkışlayacakken evin aylık doğal gaz faturası, ters ters bakmasın mı oradan bana! Ayıptır söylemesi, en düşük emekli maaşını yakalamasına ramak kaldı. Havaların biraz daha soğumasına bakar, başa baş geldi gelecek."