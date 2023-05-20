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Gündem Tayyip Erdoğan’dan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Tayyip Erdoğan’dan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:07:00 -
Tayyip Erdoğan’dan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesini ziyaret edecek. Erdoğan'ın deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman olacak.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesini ziyaret edecek. Erdoğan'ın deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da kurulan konteyner kenti ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı daha sonra Kahramanmaraş'a geçecek. Son olarak Ramazan Bayramı'nda gittiği şehirde bir kez daha depremzedelerle bir araya gelecek.

Açılışa katılacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan, yarın da depremin etkilediği illerden olan Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek. Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi, yarın Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

 

 

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