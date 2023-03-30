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Medya Tayyip Erdoğan'dan bomba "seçim" hamlesi
Medya

Tayyip Erdoğan'dan bomba "seçim" hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-03-30 11:17:00 -
Tayyip Erdoğan'dan bomba "seçim" hamlesi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabinesindeki bazı bakanlarla ilgili planını köşesine taşıdı. Erdoğan'ın büyükşehir detayı dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti’deki milletvekili listelerine dair kulislerini paylaştı.

Selvi, kabinede bazı bakanların seçim bölgelerinden milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin, “Bu arada bakanların seçim bölgeleri de belirlenmeye çalışılıyor. Bakanların icradan gelen güçlerinden yararlanmak isteniyor. Erdoğan, büyükşehirlerde aday gösterileceklerini söylemişti. Bu arada bakanların seçim bölgeleriyle ilgili haberler çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Meclis’ten ayrılırken, 'Milletvekili adaylığıyla ilgili haberler çıkmış' dedim. 'Sormadan, bilmeden yazıyorlar işte' diye karşılık verdi.” dedi.

Selvi ayrıca AK Parti’nin 11 Nisan’da aday tanıtım toplantısını yapacağını belirtti.

 
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