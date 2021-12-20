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Gündem Tayyip Erdoğan, o iki ismi çağırdı! Çok kritik görüşme
Gündem

Tayyip Erdoğan, o iki ismi çağırdı! Çok kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile toplantı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:50:00 - 2021-12-20 15:59:44
Tayyip Erdoğan, o iki ismi çağırdı! Çok kritik görüşme

 

Bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomideki son gelişmelerle ilgili sunum yapacağı toplantıda, memur ve emekli zamları da gündemde olacak.

AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Vedat Bilgin ve Nureddin Nebati ile bir görüşme yapacak.

Yapılacak görüşmede yine emekli ve memur maaşlarıyla birlikte AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak.

 

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