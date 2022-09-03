Tayyip Erdoğan bunu mutlaka yapmalı! O isim, "Hayati önem taşıyor" deyip açıkladı

Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bu yıl kâr rekoru kıran bankaların patronlarını ve genel müdürlerini bir masa etrafında toplaması gerektiğine işaret ederek "Özel sektör bankalarının, hükümetin selektif kredi politikasının paydaşı olması, sektörel ve stratejik önceliklere göre fon kullandırması, imalatçı ihracatçıların kredi taleplerini hızlıca ve mutlaka karşılaması hayati önem taşıyor" dedi. Müderrisoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Kanımca, bankalar dosyasını yeniden açmak ve içeriğini güncellemek ilerisi için çok faydalı olacak.

Nedeni gayet açık.

Büyüme performansı giderek hız kesiyor!

Bankalar, kredi açmak yerine alternatif alanlara kaynak aktardığı ve iyi kazandığı için ticari kredilerde iştahlı davranmıyor.

Elbette Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal sistemin seyrini gün be gün izliyor.

Ancak yine de… Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu yıl kar rekoru kıran bankaların patronlarını ve genel müdürlerini bir masa etrafında toplaması gerekiyor. Özel sektör bankalarının, hükümetin selektif kredi politikasının paydaşı olması, sektörel ve stratejik önceliklere göre fon kullandırması, imalatçı ihracatçıların kredi taleplerini hızlıca ve mutlaka karşılaması hayati önem taşıyor!

Unutmayalım, kamu hariç bankaların toplam krediler içinde ihracata ayırdığı pay sadece yüzde 6."