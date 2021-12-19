Tayyar'dan kameramanı tokatlayan Sarıkaya'ya sert sözler

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle konuk ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayın gerçekleştirirken o sırada bağlantı problemi ile ilgilenen İHA kameranına tokat attı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sarıkaya, kamuoyundan çok büyük tepki gördü.

"Vukuatı bununla sınırlı değil"

Olayın ardından bir özür açıklamasında da bulunan Muharrem Sarıkaya'ya en sert tepki AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Olayı rezalet olarak değerlendiren Tayyar, "Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı, vukuatı bununla da sınırla değil, tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü. Şiddete maruz kalan emekçi kardeşime de geçmiş olsun" dedi.