Tayvanlı şirketler ürünlerini tanıttı

Allen Plastic, ChumPower, Fu Chun Shin, Multiplas ile Polystar, Tayvan Plastik ve Kauçuk Makineleri Online Konferansı’nda son teknoloji ürünlerini sergilediler. Tayvan Dış Ticaret Bürosu (BOFT) ve Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) öncülük ettiği konferansın açılış konuşmasını TAMI Tayvan Makine Endüstrisi Derneği - Plastik ve Kauçuk Komitesi Başkan Yardımcısı Bush Hsieh yaptı. Uluslararası üne sahip olan Tayvan’ın plastik ve kauçuk makine endüstrisi Global Trade Atlas’a göre 2020 yılında 899.53 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu da Tayvan’ı dünyanın altıncı en büyük ihracatçısı konumuna getiriyor.