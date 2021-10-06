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Dünya Tayvan'dan tansiyon yükselten açıklama: Gerilim 40 yıldır olmadığı kadar..
Dünya

Tayvan'dan tansiyon yükselten açıklama: Gerilim 40 yıldır olmadığı kadar..

Çin Tayvan arasındaki gerilim artıyor. Çin'in savaş uçaklarıyla Tayvan hava sahasını ihlal etmesinin ardından Tayvan tarafından sert bir açıklama geldi. Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin'in çok sayıda savaş uçağının Tayvan'ın hava güvenlik bölgesini ihlal etmesinin ardından Tayvan ile Çin arasındaki gerilimin 40 yıldır olmadığı kadar yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 11:10:00 -
Tayvan'dan tansiyon yükselten açıklama: Gerilim 40 yıldır olmadığı kadar..

Tayvan ile Çin arasındaki gerilim, Çin hava kuvvetlerine ait uçakların Tayvan hava güvenlik bölgesini defalarca ihlal etmesinin ardından tırmandı.Tayvan cuma gününden itibaren geçen 4 günde Çin hava kuvvetlerine ait yaklaşık 150 uçağın hava güvenlik bölgesine girdiğini açıklayarak bunu taciz olarak nitelendirdi.Tayvan parlamentosunda bir vekilin Çin ile yaşanan gerilim hakkındaki sorusu üzerine Chiu, ordu mensubu olduğu 40 yıldan uzun sürelik dönem içerisinde ilişkilerin ilk kez bu kadar gerildiğini belirtti.

'Gerilimden Çin sorumlu'

Chiu stratejik öneme sahip Tayvan boğazında "yanlışlıkla ateş açılması" ihtimalinin var olduğuna da dikkat çekti. Çin Tayvan'ı gerekirse zor kullanarak topraklarına geri katacağını ifade ederken, Tayvan bağımsız bir ülke olduğunu, özgürlük ve demokrasiyi savunacağını dile getirmiş, gerilimden Çin'i sorumlu tutmuştu.

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