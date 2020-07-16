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Aktüel

Tayvan'dan potansiyel Çin tehdidine karşı askeri tatbikat

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:17:27 -
Tayvan'dan potansiyel Çin tehdidine karşı askeri tatbikat

TAICHUNG (AA) - Tayvan askeri güçlerinin, Çin'den gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı savunma kabiliyetini göstermek için gerçek mühimmatla tatbikat düzenlediği bildirildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, tatbikatı taktığı kask ve giydiği yeşil askeri üniforma ile izledi.

Tsai, yaptığı açıklamada, Tayvan'ı koruma konusundaki kararlılık ve çabalarını dünyanın görmesini istediklerini belirtti.

Tayvan askeri birlikleri, adanın Çin'e bakan sahilinden havadan füze denemesi gerçekleştirdi.

Cuma günü sona erecek 5 günlük askeri tatbikatın parçası olan söz konusu tatbikat sırasında, simüle edilen işgal gücünü caydırmak için tank ve füze rampalarından ateş edildi.

Tatbikatta saldırı helikopterleri füze fırlatırken, savaş jetleri de denizdeki hedefleri bombaladı.

- Tayvan'ın statüsü 

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

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