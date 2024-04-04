Tayvan’daki 7,4 büyüklüğünde deprem: F-16 savaş uçaklarını vurdu, etki etti! Hakkında açıklaması

Bugün sabah saatlerinde Tayvan, son 25 yılın en büyük depremini yaşadı. 7.2 büyüklüğündeki depremde, 9 kişi öldü ve 1000’e yakın kişi ise yaralandı. Depremden, Tayvan Hava Kuvvetleri (ROCAF) envanterindeki F-16 Blok 72 savaş uçakları da etkilendi.

Reuters’e göre; F-16 Blok 72 ve F-5 uçaklarının bulunduğu Hualien Hava Kuvvetleri Üssünde, 6 adet F-16 savaş uçağı çarpışmalar nedeniyle hafif hasar gördü. ROCAF, etkilenen uçakların (biniş merdiveninin sarsılması ve hareket etmesi nedeniyle) küçük çizikler ve hasara uğradığını, bunların derhal onarılabileceğini ve harbe hazır olma durumunu etkilemeyeceğini belirtti.

Bu arada, depremin Tayvan’ı vurmasından birkaç saat önce Tayvan Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden, birkaç gündür devam eden bir dizi askeri tatbikatın sonuncusunda, ada çevresinde 30 Çin uçağı ve 9 gemi tespit edildiğini ve 20 uçağın ADIZ’e (Hava Savunma Tanımlama Bölgesi) girdiğini duyurmuştu.

Tayvan’ın F-16 Blok 72 uçakları

ROCAF envanterindeki F-16 Blok 72 uçakları; AIM-120C-7 AMRAAM ve AIM-9X/L Sidewinder havadan havaya füzeleri, GBU-12 Paveway II lazer güdümlü bombası, AGM-65 Maverick hava-yer füzesi; Mk-82 ve Mk-84 genel maksat bombaları ve GBU-10 Paveway II lazer güdümlü bombasını kullanma yeteneğine sahiptir . Ayrıca Tayvan F-16’ları, Tayvan Boğazı’ndaki Çin Donanması (PLAN) operasyonlarına karşı caydırıcı bir unsur olarak kabul edilen AGM-84 Harpoon kabiliyetine sahip az sayıdaki uçaklar arasında yer almaktadır.

Tayvan, Kasım 2021’de modernize edilmiş F-16V Blok 72 ile ‘Tam Operasyonel Kabiliyete’ ulaşan ilk kullanıcı oldu.

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Tayvan, 2012 yılında F-16A/B Blok 20 savaş uçağı filosunu modernize etmek üzere bir sözleşme imzalamış ve programa “Peace Phoenix Rising” adını vermişti. Başlangıçta 144 adet F-16’nın yükseltilmesine karar verilmişti ancak bunlardan üçü daha sonra aksilikler nedeniyle kaybedildi ve böylece modernize edilecek nihai jet sayısı 141 oldu. Bunlardan 64’ü modernizasyon sürecini tamamlayarak ROCAF’a teslim edildi.

Modernizasyon sırasında kurulan yeni sistemler arasında APG-83 AESA radarı, yeni bir Orta Kaide Ekranı (CPD), Link 16 veri bağı, NVIS (Gece Görüş Görüntüleme Sistemi), JHCMS II (Müşterek Kaska Monte Nişangah Sistemi II) ve yeni bir Gömülü GPS/INS (EGI) bulunmaktadır.

İlk jet Lockheed Martin tarafından Fort Worth’taki (Teksas) tesislerinde prototip olarak geliştirildi ve ilk kez 2015 yılında uçtu; bir yıl sonra Tayvan’ın Havacılık ve Uzay Sanayi Geliştirme Şirketi (AIDC) F-16’yı yerel olarak geliştirme çalışmalarını devraldı. İlk dört F-16 Blok 72’nin ancak 2018’de teslim edilmesiyle yavaş başlayan çalışmalar, halihazırda devam ediyor.

Bu arada Tayvan 2019 yılında, 2023-2026 yılları arasında teslim edilmesi beklenen 66 adet yeni F-16 Blok 70‘i de satın aldı. Programa, “Peace Phoenix Rising 2” adı verildi. Kaynak: The Aviationist