Kültür - Sanat Tayvan’da sanat kazası: Gönüllü, eseri toz sanıp tuvalet kağıdıyla sildi
Tayvan’daki Keelung Sanat Müzesi’nden yapılan açıklamaya göre, sergi açılışı öncesi görevli bir gönüllü, tozlu aynayı kirli sanıp tuvalet kağıdıyla sildi; sanatçı Chen Songzhi’den özür diledi ancak eserin kavramsal bütünlüğü geri getirilemiyor.

Keelung Sanat Müzesi'nden yapılan açıklamada, 4 Kasım'da meydana gelen olayda 'We Are We' adlı sergi kapsamında sanatçı Chen Songzhi'nin "Ters Sözcükler-16" adlı eseri sergilenmek üzere asıldı. Tozla kaplı bir ayna olan eser, sergi açılışı öncesi görevli bir gönüllü tarafından eser kirli zannedilerek tuvalet kağıdıyla silindi.

Müze'den olaya dair yapılan açıklamada "Çevre temizliğine sırasında yanlışlıkla Chen Songzhi'nin 'Ters Sözcükler-16' eserinin aynasını silmek için tuvalet kağıdı kullandılar ve aynayı temizlemeye çalıştılar" denildi.

Olay sonrası sanatçıdan özür dilendiğini belirten müze yetkilileri "Ancak eserin orijinal görünümünü geri getirmenin zor olduğu doğrulandı" diyerek eserin kavramsal bütünlüğünün tamamen ortadan kalktığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Büro, sanatçı Sayın Chen Songzhi'den en derin özürler dilense bile, sanatçının yaratıcı çabalarına verilen zararı telafi etmenin zor olacağının farkındadır"

