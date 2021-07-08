  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
HÜDA PAR Batman İl Başkanı Şahin: Günlerdir susuz kalan köylülerin sorunu çözüme kavuşmalı
İsrail’den 190 keredir aynı kalleşlik!
Birlikte istifa ettiler! CHP'li ilçe yönetimi düştü!
Tayvan’da 1 günde 15 deprem yaşandı
Dünya Tayvan’da 1 günde 15 deprem yaşandı
Dünya

Tayvan’da 1 günde 15 deprem yaşandı

Doğu Asya ülkesi Tayvan'da deprem şoku yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte en az 15 deprem olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 12:13:00 -
Tayvan’da 1 günde 15 deprem yaşandı

Yerel basındaki haberlere göre, dün öğleden sonra başlayan depremler, Tayvan Adası’nın doğusundaki Hualien kentinde etkisini gösterdi.

Yetkililer, son 24 saatte yaşanan en az 15 depremde ölü ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Depremlerin 3,1 ile 5,4 büyüklüğü arasında olduğu belirtilirken, yerin 5 ila 14,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay