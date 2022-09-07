Tayvan'a SİHA satılacak mı? Haluk Bayraktar açıkladı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Tayvan ve Çin arasında yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Krizin sıcak çatışmaya dönüşmesi halinde SİHA'ların çok kritik roller üstlenebileceğini vurgulayan Haluk Bayraktar, "İnsansız hava araçlarının olmadığı bir savaşın yaşanması artık söz konusu değil. SİHA’ların gücünden yararlanmayanlar gelecekteki savaşlarda kaybeden tarafta olacaklar" dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'ların Karadeniz'de bulunan Rus Donanmasına çok ciddi kayıplar verdirdiğini hatırlatan Bayraktar, "Başka hiçbir silah bu kadar hassas vuruşlar ile hedefi vuramaz" diye konuştu.

Çin ile uzun zamandır gerilim yaşayan Tayvan'a SİHA satılıp satılmayacağı yönündeki soruya cevap veren Haluk Bayraktar, Tayvan tarafından böyle bir teklif almadıklarını belirterek "Ancak Çin küresel bir SİHA üreticisi ve SİHA’ları agresif şekilde kullanan bir ülke. Bunları da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk SİHA'larının Çin SİHA'larından çok daha kaliteli olduğunu aktaran Haluk Bayraktar, bu nedenle birçok ülkenin SİHA satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldığını dile getirdi.