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Dünya Tayvan ülkeye duyurdu: Çin'e karşı ABD'nin destek verdiği hükümetin başkanlık seçimleri bölgesinde iktidar partisi adayı galip çıktı
Dünya

Tayvan ülkeye duyurdu: Çin'e karşı ABD'nin destek verdiği hükümetin başkanlık seçimleri bölgesinde iktidar partisi adayı galip çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 16:27:00 - 2024-01-13 16:29:16
Tayvan ülkeye duyurdu: Çin'e karşı ABD'nin destek verdiği hükümetin başkanlık seçimleri bölgesinde iktidar partisi adayı galip çıktı

Çin karşıtı iktidar partisinin adayı Lai Ching-te Tayvan'daki başkanlık seçimlerinden zaferle çıktı. Pekin, mevcut Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'ye şiddetle karşı çıkarak seçimi savaş ve barış arasında bir seçim olarak nitelendiriyor

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yakından takip ettiği Tayvan'da yapılan seçimi iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin (DPP) başkan adayı Lai Ching-te kazandı. Katılımın yüzde 60 olarak gerçekleştiği seçimde Lai, oyların yüzde 40'nı alarak zaferini ilan etti.

Çin'in üzerinde hak ettiği Tayvan'da yapılan seçimde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı yapıldı. Çin'e karşı ABD'nin destek verdiği ülkede gerilim içinde geçen seçimden iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi ilk sırada çıktı.

Daha önce Tayvan'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yapan Lai, 19,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 5 milyon oya ulaştı.

Lai'nin en büyük rakibi, Çin'e yakınlığıyla bilinen Kuomintang (KMT) Partisi'nin milliyetçi adayı Hou Yu-ih, yenilgiyi kabul etti.

Hou destekçilerine, "Burada Lai Ching-te'yi seçilmesinden dolayı kutluyorum" dedi.
Lai, kendi kendini yöneten adada iktidarda olduğu dönemde komşu Çin ile sürtüşmeleri arttıran Demokratik İlerleme Partisi'nden geliyor. Pekin, oylama öncesinde Lai'nin seçilmesine karşı olduğunu açıkça belirtmişti.
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Kamuoyu yoklamalarında da rakiplerinin önünde mücadele veren siyasetçi, koltuğu iki dönem görev yapan Başkan Tsai Ing-wen'den mayıs ayında devralacak.

Çin'in 'barış ile savaş arasında bir seçim' olarak nitelediği sandıktan çıkan sonuç, iki taraf arasında gerilimin de sürmesi anlamına geliyor.

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