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Aktüel

Tayvan Somaliland'de temsilcilik açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:20:14 -
Tayvan Somaliland'de temsilcilik açtı

İSTANBUL (AA) - Tayvan, bağımsız olarak tanıdığı Somali'nin özerk Somaliland bölgesinde temsilcilik ofisi açtı.

Somaliland Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yasin Hagi Mohamud'un Tayvanlı diplomat Lou Chen-hwa'yla birlikte Somaliland'deki Tayvan Temsilcilik Ofisinin açılışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tayvan lideri Tsai Ing Wen de Twitter'da mesaj yayınlayarak, bugünün Tayvan-Somaliland ortaklığı için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Tsai, "Bugün Somaliland'deki Tayvan Temsilcilik Ofisimizi açtık. Özgürlük, demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlerimizle birbirimize bağlı durumdayız." ifadesini kullandı.

- Birbirlerini bağımsız olarak tanıdılar

Tavyan ve Somaliland'in geçen ay birbirini bağımsız iki devlet olarak tanıması Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve tanınmak için lobi faaliyetlerini artıran Somaliland'in Tayvan'la ikili ilişkileri tesis etmesinin ardından Çin'den üst düzey bir heyet, ay başında Somaliland'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor.

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