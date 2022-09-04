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Dünya Tayvan duyurdu! Ada çevresinde görüldü
Dünya

Tayvan duyurdu! Ada çevresinde görüldü

Tayvan, gün içinde Ada çevresinde, Çin'e ait 7 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 18:50:00 -
Tayvan duyurdu! Ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde, Çin'e ait 7 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 7 savaş uçağı, 1 dron ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 3'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu bildirildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Askeri tatbikat yapacaklar

Bu arada bakanlık, Ada'nın güney ucundaki Pingtung vilayetinde 5-8 Eylül tarihlerinde askeri tatbikat yapılacağını duyurdu.

Ada'nın güneydeki Taynan, Kaohsiung ve Pingtung vilayetlerinin savunmasından sorumlu 8. Ordu tarafından düzenlenen "Lien Yung" tatbikatına, kara, kara havacılık ve özel kuvvetler unsurlarının katılacağı bildirildi.

Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn ve son olarak da Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey geçen ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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