Tayland'ın başkentinde patlama! Yaralılar var Tayland'ın başkenti Bankok'ta, hükümet binalarının bulunduğu sokaklarda patlama sesleri geldi. Olaylarda 2 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamalarda sokak temizliği yapan 2 kişi yaralandı. Tayland basınında yer alan haberlere göre, bu sabah yerel saatle 7 ve 9 civarında şehrin hükümet binalarının bulunduğu merkezi bölgelerinde 4 ayrı patlama sesi duyuldu. Olay yerini inceleyen polis, patlayan bombaların ev yapımı olduğunu belirtti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, olayın faillerinin araştırıldığı ve şehir genelinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi. Bangkok'ta 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.