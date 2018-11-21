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Tayland'da "Turkiye’nin Renkleri" etkinliğine büyük ilgi

Taylandlılar, Başkent Bangkok'ta düzenlenen Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Renkleri: Müzik, Dans ve Moda Gösterisi" etkinliğine yoğun ilgi gösterdi- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun:- "Kültür ve sanatın her alanında karşılıklı etkinlikler gerçekleştirerek ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilere katkıda bulunmak istiyoruz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:52
Tayland'da "Turkiye’nin Renkleri" etkinliğine büyük ilgi

BANGKOK (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Renkleri: Müzik, Dans ve Moda Gösterisi" etkinliği büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Tayland Kültür Bakanı Vira Rojpojchanarat, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün ve katıldı. Halk etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Yardımcısı Dursun, programda yaptığı konuşmada, geçen ay da Taylandlı sanatçıların Türkiye’de kültürel etkinlikler düzenlediğini hatırlatarak, "Dostane ilişkileri geliştirmek ve kültürel değişimi artırmak amacına yönelik olarak kültür ve sanatın her alanında karşılıklı etkinlikler gerçekleştirerek ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilere katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Dursun, bu ay ve aralık boyunca Bangkok’ta Türk etkinliklerinin süreceğini belirterek, "Tayland'ın dostu Türk halkının sevgi ve selamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Tayland Kültür Bakanı Rojpojchanarat ise iki ülkenin karşılıklı düzenlediği kültür etkinliklerinin, Türkiye ile Tayland arasındaki bağın güçlenmesine sağladığı katkıya vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Akben’in sanat yönetmenliğinde hazırlanan müzik dinletisi, halk oyunları ve moda gösterisiyle devam etti.

Türk kültürü, klasik Türk musikisinin ardından sahneye çıkan mehter takımının müzikleri, Türk halk oyunları grubunun dansları ve semazen gösterisiyle tanıtıldı.

Geleneksel Türk kıyafetlerinin tanıtıldığı moda gösterisi de seyircilerin beğenisini topladı.

2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamındaki kültürel etkinlikler, 24-25 Kasım’daki "Arkadaşım Türkiye" adlı programla sürecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:52
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