  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tayland'da Kovid-19 salgınında 8,4 milyon kişi işini kaybedebilir

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:33:36 -
Tayland'da Kovid-19 salgınında 8,4 milyon kişi işini kaybedebilir

ANKARA (AA) - Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 8,4 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ülke basınındaki habere göre, Ulusal Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Konseyi Başkanı Thosaporn Sirisumphand, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından başta turizm sektörü olmak üzere pek çok sektörün olumsuz etkilendiğini kaydederek, turizm sektöründen 2,5 milyon kişinin bu yıl içerisinde işini kaybedebileceğini söyledi.

Sirisumphand, turizmin yanı sıra 1,5 milyon sanayi ve 4,4 milyon da diğer sektörlerden olmak üzere toplamda 8,4 milyon kişinin işinden olabileceğini ifade etti.

Sirisumphand, hükümetin aldığı bazı önlemler ve mayısta yeniden açılan iş yerleri sayesinde iş kaybının daha az olacağını umduklarını dile getirdi.

Tayland'da şu ana kadar 3 bin 65 kişide Kovid-19 görülürken 57 kişi yaşamını yitirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı