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Aktüel

Tayland'da kara para aklama çetesine operasyon

Çetenin 323 milyon dolar akladığı ortaya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:43:51 -
Tayland'da kara para aklama çetesine operasyon

BANGKOK (AA) - Tayland'da polis, 323 milyon doları akladığı belirlenen çeteye operasyon düzenledi.

Polis yetkilisi Veerachon Boontawee, yaptığı açıklamada, kara para aklama çetesine yönelik operasyonda çete üyesi Çinli bir iş adamının da yakalandığını söyledi.

Veerachon, çetenin 2018-2020'de 323 milyon doları akladığını tespit ettiklerini, bu miktarın çoğunun uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiğinin belirlendiğini belirtti.

Veerachon, operasyonda 74 kişinin yakalandığını, 35 kişinin arandığını ifade etti.

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