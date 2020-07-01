  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Tayland’da 64 milyon dolarlık sarayda yangın

Tayland’da bir milyardere ait 64 milyon dolar değerindeki, Sukhawadee adlı sarayda yangın çıktı. Çıkan yangında sarayın büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:05:00 -
Tayland’da 64 milyon dolarlık sarayda yangın

Tayland’ın Chonburi kentinde hareketli saatler yaşandı. Ülkenin Pattaya bölgesindeki, 2000 yılında ülkenin en büyük dondurulmuş tavuk ihracatçılarından birine sahip olan, Taylandlı milyarder Dr. Panya Chotitawan tarafından inşa edilen 64 milyon dolarlık Sukhawadee sarayında yang ın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, milyon dolarlık antikaların bulunduğu lüks sarayda sabah 10.00 sularında şiddetli bir patlmanın meydana geldiği ve saraydan aniden alevlerin yükseldiğini ifade edildi.

YAGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI 

Bölge Şerifi Amnat Charoensri de, çıkan yangına ilişkin alevlerin itfaiye ekipleri alevleri tarafından güçlükle kontrol edildiğini, alevlerin binaya yayılmasının ardından sarayın büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Öte yandan, Charoensri, yangın nedeninin henüz belli olmadığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı