Tayland Başbakanı Prayut'tan protestocuların "Kral'a hakaret" ile suçlanabileceği uyarısı

ANKARA (AA) - Tayland'da Başbakan Prayut Çan-oça, hükümetin istifası ve monarşide reform talebiyle protestolar düzenleyenlerin, Ceza Kanunu'nun 112. Maddesi ile düzenlenen "lese majeste" (Kral'a hakaret) suçundan yargılanabilecekleri uyarısında bulundu.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Prayut, düzenlediği basın toplantısında çarşamba günü parlamento ve Kraliyet Emniyet Merkezi önünde düzenlenen büyük çaplı gösterilerin ardından, protestoculara yönelik yasal girişimlerin artırılacağı sinyalini verdi.

Prayut, "Hükümet bundan böyle daha hızlı ve etkili tedbirler almalıdır. Bu konuda çok sayıda insan görüşünü ifade etti. Ülkenin buna daha fazla katlanması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, protestoculara karşı "Kral'a hakaret" suçlamasının gündemde olup olmadığı sorusuna, "Tüm kanun ve düzenlemelere başvurulacaktır. 112. madde de bunun içindedir." diyerek yanıt verdi.

Öte yandan Polis Sözcüsü Piya Tawicha, çarşamba günkü olayların ardından, parlamento önündeki protestolarda yer alan 14 kişi ile Kraliyet Emniyet Merkezi önündeki protestolara katılan 17 kişinin, suç kapsamında fiillerde bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu gösterilerde reform yanlılarıyla monarşi destekçisi gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Tayland’da Ceza Kanunu'nun Kral'a ihanet suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.

Öte yandan bugün kendilerine "Kötü Öğrenciler" adını veren bir grup, başkent Bangkok'un merkezinde gösteri düzenledi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı gösteride öğrenciler, demokrasi yanlılarının hükümetin istifası, Anayasa'da değişiklik yapılması ve Monarşi'nin reforme edilmesi yönündeki temel taleplerini yineledi.

- Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıkların katılımıyla devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı. 29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, 2017'de yasalaşan ve genel seçimlerin ardından parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasına, hükümetin atadığı senato üyelerinin katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.