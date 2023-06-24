  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Wagner ne kadar maaş alıyor?

Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Türk enerji devi yenilenebilir enerji hamlesi yaptı: Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi adımı

Ruslar'dan o şehrimizde petrol için Türkiye planı! Flaş karar, sürpriz mutabakat haberi verdi! Dünya devleri şaşkın

Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı! Yüzlerce işçi maalesef işsiz kalacak

İsrail'den Türkiye'ye beklenmedik teklif! 'Yardımcı olun yapalım' demeye hazırlanıyorlar

Beylikdüzü'nde hırsız kadınlar, yakalanmamak için soyundu Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Kadın balıkçı gemisi sahiplerine büyük yardım: bu yıl 4,1 milyon lira destek

Güney Sudan'dan dikkat çeken olay karar! Binlerce çocuğun okula kaydı için adım: 70 milyon ABD doları aştı

Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor
Spor Taylan gidebilir! Galatasaray’a çılgın teklif
Spor

Taylan gidebilir! Galatasaray’a çılgın teklif

Yeniakit Publisher
2023-06-24 17:13:00 -
Taylan gidebilir! Galatasaray’a çılgın teklif

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Taylan Antalyalı'ya ABD kulüplerinin yoğun ilgisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın geçen sezon Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı'nın satılması gündemde.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un istediği tecrübeli oyuncu için ABD'den de birçok teklif geldiği ortaya çıktı.

Büyük beğeni topladı

Ankaragücü'ne geldiği günden bu yana adeta küllerinden doğan Taylan Antalyalı, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Taylan Antalyalı geçen sezon Ankaragücü formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bunların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 2081 dakika sahada kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23