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Spor Tayfur Bingöl Beşiktaş'a veda etti
Spor

Tayfur Bingöl Beşiktaş'a veda etti

Yeniakit Publisher
2023-07-01 23:13:00 - 2023-07-01 23:18:48
Tayfur Bingöl Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl, siyah beyazlı takımla olan sözleşmesinin bitmesinin ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM"

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şenol Güneş ile bir fotoğrafına yer vererek "Her şey için teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı.

29 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda  29 maçta forma giydi 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Tayfur Bingöl'ün 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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