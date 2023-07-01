Tayfur Bingöl Beşiktaş'a veda etti

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM"

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şenol Güneş ile bir fotoğrafına yer vererek "Her şey için teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı.



29 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST



30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 29 maçta forma giydi 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Tayfur Bingöl'ün 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.