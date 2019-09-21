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Tayfun nedeniyle hava trafiği felç oldu

Japonya’da etkisini göstermesi beklenen Tapah Tayfunu nedeniyle 270 uçuş iptal edildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:58
Tayfun nedeniyle hava trafiği felç oldu

10 gün önce ülkeyi vuran Faxai Tayfunu'nun yaralarını henüz saran Japonya’da bu kez de Tapah Tayfunu alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, Tapah Tayfunu'nun bugün öğle saatleri itibariyle Kume Adası'nın 120 kilometre uzağında deniz üzerinden Japonya kıyılarına yaklaştığını bildirdi.

Saatte 20 kilometre hızla kuzeydoğu istikametine doğru hareket ettiği kaydedilen Tapah Tayfunu'nun Japonya'nın Okinawa Adası’nda kuvvetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve yoğun yağışa neden olduğu açıklandı. Pazartesi gününe dek ülkenin daha geniş kesimlerinde etki göstermesi beklenen tayfunun, pazar akşamı Kyushu ve Shikoku'da şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olacağı öngörülüyor.

270 uçuş iptal edildi

Tapah Tayfunu, sabah saatleri itibariyle hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Çoğunluğu Okinawa'daki olmak üzere 270 uçuş iptal edilirken, yetkililer yolculara güncel ulaşım bilgilerini takip etme çağrısı yaptı.

10 gün içinde ikinci tayfun

10 gün önce Japonya'yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle Chiba Eyaleti başta olmak üzere büyük maddi zarar meydana gelmiş, binlerce ev 1 haftayı aşkın süre elektriksiz kalmıştı. Hava ve demiryolu ulaşımını felç eden tayfun, 3 kişinin ölümüne, 61 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:58
  1. Tapah Tayfunu
  2. Japonya Meteoroloji Ajansı
  3. kasırga
  4. tayfun

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