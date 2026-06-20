İlkokullarda yapay zeka yasağı

Norveç hükümeti, öğrencilerin temel becerilerini korumak amacıyla ilkokullarda üretken yapay zeka kullanımını büyük ölçüde yasaklama kararı aldı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, ülkede ilkokul öğrencilerinin üretken yapay zeka araçlarını kullanmasının neredeyse tamamen yasaklanacağını, daha büyük yaştaki öğrenciler için ise kullanımın öğrenme üzerindeki olumsuz etkileri önlemek amacıyla ciddi şekilde sınırlandırılacağını açıkladı.

Eğitim başarı testlerinde yaşanan genel düşüşle karşı karşıya kalan hükümet, 2024 yılında okullarda akıllı telefonları yasaklamış ve öğretmenlere sınıf disiplinini sağlama konusunda daha fazla yetki vermişti.

Başbakan Støre, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yapay zeka kullanımının küçük yaştaki çocukların eğitim sürecindeki önemli aşamaları atlama riskini artırdığını söyledi.

Støre, "Okuldaki en önemli şey çocuklarımızın okumayı, yazmayı ve matematik yapmayı öğrenmesidir" dedi ve yeni kuralların ağustos ayının sonlarında başlayacak yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe gireceğini belirtti.

Hükümetin açıklamasına göre, 6 ila 13 yaş arasındaki birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar olan öğrenciler kural olarak yapay zeka kullanmamalı.

14 ila 16 yaş arasındaki ortaokul öğrencileri ise öğretmen gözetiminde ve dikkatli bir şekilde bu araçlardan yararlanabilecek.

17 ila 19 yaş arasındaki lise öğrencilerinin ise yükseköğretime ve iş hayatına hazırlanmaları amacıyla yapay zekayı doğru şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiği ifade edildi.

Norveç, 1990'lı yıllarda sınıflarda bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmaya başlamış, 2010'dan sonra iPad'in kullanılmaya başlanmasıyla birlikte derslerde kitap ve el yazısına olan bağımlılık önemli ölçüde azalmıştı.

Ancak hükümet cuma günü yaptığı ayrı bir açıklamada, sınıflarda daha fazla kitap kullanılmasını finanse edecek bir yasa teklifi hazırlayacağını da duyurdu. Böylece eğitimde tablet kullanımını teşvik eden önceki eğilimin tersine çevrilmesi hedefleniyor.

Norveç hükümeti ayrıca nisan ayında, gençlerin elektronik cihaz kullanımını azaltmak amacıyla, çocukların 16 yaşına kadar sosyal medya kullanmasını yasaklamayı planladığını açıklamıştı. Bu adım, daha önce Avustralya ve bazı diğer ülkelerin uygulamaya koyduğu benzer politikaları takip ediyor.