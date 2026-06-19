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Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara, esnaf lokantasında şavurma yerken görüntülendi
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, esnaf lokantasında şavurma yerken görüntülendi

Yeniakit Publisher
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile başkent Şam'da bir esnaf lokantasında yemek yerken objektiflere yansıdı. Bir çeşit kebap olan şavurma yiyen iki ismin rahat ve doğal tavırları ülkede büyük ilgi topladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte koruma ordusu olmadan halkın arasına karıştı. Başkent Şam'daki yerel bir esnaf lokantasına girerek şavurma siparişi veren ikili, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yemeklerini yedi. Lokantada bulunan vatandaşlarla ve esnafla da yakından ilgilenen Şara ve Şeybani, günlük hayatın akışına dair halkın nabzını tuttu. İki ismin kameralara yansıyan o doğal anları, sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük ilgi görerek paylaşım rekorları kırdı. Yaşanan bu sıra dışı anlar, ülkede günün en çok konuşulan konusu oldu. 

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