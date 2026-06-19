Suriye Cumhurbaşkanı Şara, esnaf lokantasında şavurma yerken görüntülendi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte koruma ordusu olmadan halkın arasına karıştı. Başkent Şam'daki yerel bir esnaf lokantasına girerek şavurma siparişi veren ikili, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yemeklerini yedi. Lokantada bulunan vatandaşlarla ve esnafla da yakından ilgilenen Şara ve Şeybani, günlük hayatın akışına dair halkın nabzını tuttu. İki ismin kameralara yansıyan o doğal anları, sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük ilgi görerek paylaşım rekorları kırdı. Yaşanan bu sıra dışı anlar, ülkede günün en çok konuşulan konusu oldu.